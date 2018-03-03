قالت الرئاسة الروسية (الكرملين), اليوم السبت, أنها تعتقد أن تمديد العقوبات الأمريكية ضد موسكو غير شرعي, وسيضر بشعبي البلدين والعالم بأسره.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الرسمية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين, قوله أن "القضية ليست على جدول أعمالنا, ولم نبدأ أبدا بهذه العقوبات ونعتبرها غير شرعية".

وأضاف أن "الكرملين مقتنع أن العقوبات الأمريكية ضد موسكو تضر ليس فقط الشعب الروسي ولكن الشعب الأمريكي أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد, أمس الجمعة, لمدة عام العقوبات المفروضة على روسيا بما يتعلق بالأزمة الأوكرانية, وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وفي ديسمبر 2016, اعتمدت واشنطن عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة, التي فاز بها ترامب, وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا.