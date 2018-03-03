انتقد عضو مجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم قرار الأمين العام حمال ولد عباس بإحالته على لجنة الانضباط على خلفية تصريحاته المطالبة بإقالة بن غبريت.

ووجه بن زعيم رسالة عبر صفحته الشخصية في الفايسبوك قائلا " تعجبت وتأسفت مليون مرة من قرار الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بعرضي على لجنة الانضباط للحزب بعد أن أبديت رأيي كعضو مجلس الأمة وطالبت من رئيس الجمهورية بإقالة بن غبريط لما آلت اليه أوضاع القطاع وبقرارها عزل الآلاف من الأساتذة".

وأكد بن زعيم أن تصريحاته تعبر عن رأيه الشخصي فيما يخص الأزمة التي عرفها قطاع التربية مؤخرا.

وتابع بن زعيم "ولنتساءل هل حزب جبهة التحرير ضد الديمقراطية التي ندافع عنها في كل المناسبات الانتخابية ؟هل الحزب ضد حرية الرأي والتعبير ...لا أظن ذلك ولا اعتقد حزب جبهة التحرير ومنذ بيان أول نوفمبر كان مع الشعب دائما وأبدا"

وأضاف بن زعيم مخاطبا ولد عباس "السيد الأمين العام لقد أخطأت في تقديرك بهذا القرار فأنت تضرب الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي التي يكفلها القانون تضرب ذلك كله في العمق وتعطي صورة للجزائريين وللعالم ونحن في زمن العولمة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ان ليس لنا علاقة بالديمقراطية ولا بحرية التعبير والراي ..أيعقل ان يسكت برلماني ولا يستطيع التعبير عن رأيه بكل حرية !!كيف إذن بالمواطنين وأسرة الصحافة".