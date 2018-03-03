أنقذ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز فريقه ليستر سيتي من الخسارة أمام ضيفه بورنموث بعد أن سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع (1-1) اليوم السبت بملعب ووكرز ستديومي ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم.

تقدم بورنموث بهدف سجله جوشوا كينج في الدقيقة 35 عن طريق ضربة جزاءي وانتظر ليستر سيتي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع (90+7) ليعدل رياض محرز النتيجة عن طريق مخالفة مباشرة.

ويعد هذا الهدف التاسع للاعب الجزائري هذا الموسم و الاول له منذ عودته الي الملاعب بعد تعثر صفقة انضمامه الي صفوف نادي مانشستر سيتي رائد البطولة في الميركاتو الشتوي.

ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشري كما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.