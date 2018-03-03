قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن العملية الجراحية التي أجريت لنيمار، نجم المنتخب وفريق باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، "تمت بنجاح".



وتحدث الملحق الصحافي للاتحاد لـ"فرانس برس"، لدى خروجه من المستشفى: "العملية انتهت ونيمار موجود حاليا في غرفته. كل شيء سار على ما يرام".



وأشار الملحق إلى أن بيانا مشتركا من باريس سان جرمان والاتحاد البرازيلي، سيصدر بعد قليل يتضمن توضيحات.



وكان نيمار تعرض لالتواء وأصيب بكسر في قدمه اليمنى، الأحد، خلال مباراة في الدوري الفرنسي فاز فيها سان جرمان على ضيفه مرسيليا 3-صفر.



ويغيب نيمار (26 عاما) على الأرجح عما تبقى من الموسم الجاري، آملا أن يتمكن من اللحاق بكأس العالم 2018 مع منتخب "راقصي السامبا".