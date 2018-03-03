عززت قوات الأمن انتشارها حول البيت الأبيض، السبت، بعد أن أطلق رجل النار على نفسه قرب مقر الرئاسة الأميركية، حسبما أفادت السلطات الأمنية.



ولم يكن الرئيس دونالد ترامب في واشنطن حين وقع إطلاق النار، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله في فلوريدا.



وقال جهاز الحماية السرية المكلف أمن الرئيس على موقع "تويتر"، إن شخصا "تسبب لنفسه بإصابة بواسطة سلاح ناري خارج السور الشمالي للبيت الأبيض".



وعرضت قنوات التلفزيون الأميركية مشاهد لسيارات شرطة وسيارات إسعاف في مكان الحادث، إضافة إلى شرطيين يضربون طوقا أمنيا.



وأضاف جهاز الحماية السرية أن "الطاقم الطبي يعالج المصاب"، موضحا أن لا مصابين آخرين.



والحوادث حول البيت الأبيض مألوفة نوعا ما، ففي 23 فبراير اعتقل سائق بعدما صدم بسيارته حاجزا أمنيا قرب المقر الرئاسي، دون أن يتقدم أكثر من ذلك.