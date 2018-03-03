قال مصدر مقرب من محامية جزائرية كبيرة وأخرى أجنبية إن هذه الأخيرة تحضر بالتنسيق مع جهات مختصة ملفا قضائيا ثقيلا ضد مسؤولين وسماسرة وبعض ”المبتزين” لتورطهم في قضايا إجهاض مشاريع استثمارية وسياحية كبيرة وكذا ابتزاز مستثمر جزائري مقيم في الخارج، أجهضت أحلامه بترقية منطقة هامة في تيبازة بأشياء جميلة لم تعرفها الجزائر من قبل. يذكر أن المحامية لمحت، في تصريحات إعلامية مؤخرا، إلى وقوف مسؤولين كبار في تيبازة وراء ”شخص مسبوق قضائيا” عاث فسادا في الجماعات المحلية وحاملي المشاريع وأصبح يصول ويجول حاملا لواء ”الابتزاز” بمباركة رسمية وعلنية من جهات يفترض أن تحمي المستثمرين، وهو موضوع تحقيق إعلامي سيفجر فضائح كبيرة في الأيام المقبلة.



