دخل تجار بلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية، اليوم الأحد، في إضراب عام وهذا احتجاجا على الغرامات المالية التي بات يفرضها يوميا أعوان مختلف المصالح الرقابية حيث تحولت دورياتهم الميدانية التي يقومون بها إلى رعب حقيقي بفعل الأعباء المالية التي بات يتكبدها التجار على مدار السنة.



وحسب أحد التجار الذي يمتلك محلا لبيع مواد التجميل، فإن مسلسل الغرامات المفروضة عليهم يوميا من مختلف المصالح الرقابية بات يستهدف كل شىء يوجد داخل المحلات.

وتحولت المدينة إلى شبح حقيقي، وهو ما حرم سكان البلدية من اقتناء حاجياتهم، وقد شهد محيط الدائرة تجمعا لما يقارب 300 تاجر طالبوا السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل أنسنة العمل الرقابي.

هذا وعقد رئيس دائرة شلالة العاورة اجتماعا مع ممثلي التجار المحتجين في محاولة منه لاحتواء الوضع و تهدئة النفوس.