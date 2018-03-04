أُصيب 3 جنود صهاينة ، اليوم الأحد، في عملية دهس نُفذت في مدينة عكا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما تناقلته وسائل إعلامية عبرية.

وأفادت ذات المصادر بأن جنديين وشرطي أُصيبوا بجراح إثر عملية دهس بمدينة عكا المحتلة.

وذكرت صحيفة "إيدعوت أحرونوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني أن الشرطة الصهيونية أطلقت النار على منفذ عملية الدهس، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وحسب موقع صحيفة " معاريف" العبرية فإن الشرطة الصهيونية ترجح أن تكون العملية ذات "طابع قومي" ، دون أن تقدم أي توضيحات بشأن الواقعة.