توجه وفاق سطيف الجزائري مساء السبت من مطار هواري بومدين باتجاه غانا لملاقاة يوم الأربعاء المقبل على الساعة 16 بالتوقيت الجزائري و 15 بالتوقيت الغاني, فريق أدونا ستارز الغاني بملعب مدينة دورما في إطار الدور ال16 من رابطة أبطال أفريقيا (ذهاب) و تشكيلة النسر الأسود محرومة من عديد اللاعبين بسبب الإصابة.

وحول هذا الهاجس الذي يؤرق كثيرا الطاقم الفني للوفاق أكد طبيب الفريق عمار كاري "أن الوفاق سيكون محروما من أربعة لاعبين و يتعلق الأمر بالمدافع جمال إيبوزيدن و المهاجم رشيد ناجي اللذين لم يسافرا مع الفريق فيما سيكون تواجد المهاجم بالوح و بكير مع المجموعة في غانا شكليا فقط بسبب الإصابة كذلك".

من جهته أوضح المدرب عبد الحق بن شيخة أن حرمان الوفاق من عديد اللاعبين في مباراة يوم الأربعاء المقبل بسبب الإصابة "مؤثر لكن الوفاق متعود على مثل هذه الوضعيات و سنرفع التحدي لتشريف الجزائر و الوفاق و العودة بنتيجة إيجابية من هناك تجعلنا نلعب لقاء العودة بأريحية نسبية".

وأضاف بن شيخة أنه ليست لديه أية معلومات عن الفريق الغاني سوى أنه يضم في صفوفه أربعة لاعبين دوليين مشيرا إلى أن عناصر الوفاق يدركون تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم و أن الجميع مصمم بقوة -كما قال- على تجاوز عقبة هذا الفريق من أجل المرور إلى دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

للتذكير فقد تأهل وفاق سطيف إلى الدور ال16 من هذه المنافسة بعد فوزه الساحق على حساب فريق ريال بانغي من إفريقيا الوسطى في مباراة الذهاب بسطيف بنتيجة عريضة 6 - 0 و تعادله في مقابلة الإياب بمدينة بانغي بنتيجة بيضاء 0-0 في حين تأهل منافس الوفاق إلى الدور ال16 على حساب التحدي الليبي بعد خسارته بـ 1 - 0 في مقابلة الذهاب و فوزه في مباراة الإياب التي جرت بغانا ب2 - 0 .

وقد عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ثلاثي تحكيم من كوت ديفوار لإدارة هذا اللقاء و ذلك بقيادة ينيس ديمبيلي كحكم رئيسي يساعده على خط التماس مواطنيه ماريوس دوناتان تان و بي فاليري غوهو.