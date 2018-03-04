هدد الأمین العام لحزب جبھة التحرير الوطني جمال ولد عباس ، كل أعضاء الحزب الذين اخترقوا القوانين الداخلية للحزب.

وتوعد ولد عباس على ھامش قیامه الیوم بوضع إكلیل زھور تخلیدا لذكرى استشھاد العربي بن مھیدي، بمعاقبة كل من يتجاوز الحدود التي رسمتها القيادة وهدد قائلا "لن نتسامح مع احد".

وأشار ولد عباس إلى أن مسألة عضو مجلس الأمة عبد الوھاب بن زعیم الذي أحیل على لجنة الإنضباط ھي مسألة داخلیة.

وكما أكد ولد عباس ان حزبه توسط بين نقابة الكنابست و وزيرة التربية وهذا بعد التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية.