أعلن نادي فيورنتينا الناشط في الدرجة الأولى الايطالية، وفاة لاعبه وقائد الفريق دافيد استوري عن عمر يناهز الـ31 عامًا.

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا، أوضح فيه أن اللاعب الإيطالي عُثر عليه متوفياً في غرفته في الفندق، أثناء تواجد الفريق في معسكر التدريب في أوديني.

أستوري الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، هو من أبناء نادي ميلان، كان حاضرا مع الفريق الأول من عام 2006 حتّى عام 2008 لكنه لم يشارك بأي مباراة رسمية، أعير بعدما إلى ناديي كريمونيزي وبيتزيغيتوني عامي 2007 و2008، قبل أن يتم بيعه نهائياً لنادي كالياري عام 2008، ولعب في صفوفه حتّى عام 2016، مشاركاً في 174 مباراة، ومسجلاً ثلاثة أهداف.

وفي صيف العام 2014، أعير لنادي روما، ولعب معه موسماً واحداً، مشاركاً في 24 مباراة، ومسجلاً هدفا واحدا، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا صيف العام 2015، مشاركاً في 90 مباراة ومسجلاً ثلاثة أهداف، وأصبح قائداً للفريق في موسم 2017-2018.

ومثل المنتخب الإيطالي في 14 مباراة، مسجلاً هدفا واحدا، منذ عام 2011.