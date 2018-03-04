أشعر الطلبة الناجحون في مسابقة دكتورة 2017 بجامعة وهران كلية الآداب والفنون الوزارة الوصية بتنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من يوم الإثنين المقبل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب الشكوى التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، أوضح الطلبة التسعة عشر أن قنوات الحوار جميعها قد سُدّت في وجوههم، ولم يجدوا آذانا صاغية انشغالاتهم، بعدما ألغيت نتائج نجاحهم جورا، ودون أي مبرر قانوني يلحق العقوبة بالناجح في المسابقة، حسبهم.

ويريد الطلبة المحتجون اظهار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أنهم كانوا ضحية ما يدبر في الكواليس، وما ينشب من صراعات بين التكتلات بجامعة وهران 1 كلية الآداب والفنون، قسم اللغة العربية وآدابها، مؤكدين في ذات الصدد أ أنهم راسلوا الوزارة المعنية مرارا لاستقبالهم لكن لا حياة لمن تنادي.