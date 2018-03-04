عرض جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على نظيره الجزائري، إقامة مباراة ودية بين أحد منتخبات البلدين على أرض فلسطين خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في رسالة بعث بها إلى نظيره الجزائري خير الدين زطشي، إن "القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأسرة الرياضية كافة، تواقون لاستضافة والترحيب بأحد منتخباتكم الوطنية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي ترونه مناسبا".

وأعرب الرجوب، في الرسالة التي نشرها الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي السبت، عن أمله في أن يتحقق "هذا الحلم بتواجدكم على أرضكم وبين شعبكم الفلسطيني".