كشفت وزيرة التربية, نورية بن غبريت, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ,أنه من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني هناك 426 فقط لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديمهم طعن لتسوية وضعيتهم.

و في تصريح للصحافة على هامش زيارتها إلى ورشات عمل الخاصة بالمفتشين, قالت السيدة بن غبريت أنه "من بين 19.000 استاذ مضرب على المستوى الوطني, 426 لم يلتحقوا بعد بعملهم لأنهم لم يقدموا طعون فردية للمؤسسات التي يشتغلون بها أو لدى مديريات التربية بهدف دراسة طعونهم أمام اللجنة المتساوية الأعضاء من أجل إعادة إدماجهم".

و بعدما أكدت أن الأساتذة الذين كانوا معنيين بالعزل الإداري قد تم إعادتهم إلى عملهم من طرف مؤسساتهم, أوضحت الوزيرة أن حالات الشطب التي وصلت إلى المراقب المالي والتي تخص ولاية البليدة هي التي "لم يتم تسويتها كليا لحد الآن".

و أشارت أنه "من بين580 أستاذ معني بهذه القرارات 154 فقط تم إدماجهم لحد الآن و ذلك لعدم تقديم الاخرين للطعون", داعية الأساتذة المعنيين "الى تقديم طعن في أقرب وقت".

و أوضحت قائلة :"المسؤولية فردية و إذا لم يقدم الأستاذ المعني طعنا باسمه الشخصي لا نستطيع تسوية وضعيته و إعادة إدماجه في منصبه".