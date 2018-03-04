كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني أنه سيتم عرض فيلم الشهيد العربي بن مهيدي خلال الأيام المقبلة، وذلك احتفاءًا بالذكرى الـ 61 لاستشهاده.

واعتبر الوزير، أمس السبت بأم البواقي، أن الاحتفاء بذكرى استشهاد "حكيم الثورة" موعدا مع التاريخ والوفاء لعهد الشهداء والحفاظ على أمانتهم.

و أكد زيتوني أن وزارة المجاهدين تعمل على المشاركة في كافة الأعمال السنيمائية، لاسيما الأفلام المتعلقة بأبطال الثورة الجزائرية، كاشفا أن عرض فيلم العربي بن مهيدي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إنهاء الرتوشات الأخيرة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم من إخراج المخرج بشير درايس، وبلغت ميزانيته 520 مليون دج قدمتها بالمساواة وزارتي الثقافة والمجاهدين وهو يحكي قصة الشهيد الجزائري الرمز العربي بن مهيدي.