سجلت مصالح الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية البويرة 13 إصابة بفيروس الحصبة الألمانية وسط التلاميذ ببلديتي العجيبة والبويرة.

وأضاف ذات المتحدث أن الإصابات بفيروس الحصبة الألمانية المسجلة وسط التلاميذ المتمدرسين ما بين 6 و 14 سنة تم التأكد من 6 حالات منها.



وقال ذات المسؤول أن فيروس الحصبة الألمانية مرض له أعراض تشبه الأنفلونزا يتبعها طفح جلدي مميز، ومع أن الإصابة بها غالبًا ما تكون خفيفة ؛ إلا أنها أيضًا يمكن أن تكون قاتلة، وأضاف أنها تصيب الأطفال والشباب في أغلب الأحيان.

وشدد ذات المسؤول على ضرورة تلقيح الأطفال البالغين من 6 سنوات حتى 14 سنة بالمراكز الإستشفائية، حتى يتم تفادي انتقال العدوى ، وأضاف أن العملية لا تزال متواصلة بإقليم ولاية البويرة.

كما أشار ذات المتحدث أن النسبة التي تم تسجيلها لحد الآن 40 بالمئة، وهي نسبة تبقى ضئيلة، بسبب عزوف الأولياء على تلقيح أبنائهم رغم توفر الدواءوالأطباء المكلفين بالعملية.



