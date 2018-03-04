أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن تأجيل جميع مباريات اليوم الأحد، في الجولة 27، وعلى رأسها لقاء داربي ميلانو بين ميلان وإنترميلان، عقب وفاة دافيد أستوري، لاعب وقائد نادي فيورنتينا.



ولم يكشف حتى الآن عن أسباب وفاة اللاعب الدولي الإيطالي، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، وجاء في بيان موقع النادي الرسمي: "نحن نشعر بصدمة عميقة، وعلينا أن نعلن بأن قائد الفريق دافيد أستوري توفي بعد تعرضه لمرضٍ مفاجئ"، وذلك وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية.