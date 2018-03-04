نظمت اليوم الأحد بتيسمسيلت تظاهرة تاريخية تحت شعار "أسد الجزائر" بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاستشهاد البطل الرمز العربي بن مهيدي حسبما علم لدى المنظمين.

وتضمنت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المتحف الولائي للمجاهد إقامة معرض للصور والملصقات والنشريات والمراجع التاريخية التي سلطت الضوء على المسيرة النضالية والبطولية للشهيد العربي بن مهيدي (1923-1957

كما تم بالمناسبة تنظيم زيارات جوارية تحسيسية لفائدة تلاميذ عدد من المدارس الابتدائية لعاصمة الولاية تم خلالها توزيع مطويات وتقديم نبذة تاريخية عن حياة الشهيد إلى جانب تنشيط حصة إذاعية حول هذه الذكرى من طرف إطارات من المتحف المذكور.

كما بادرت ذات المؤسسة التي تعنى بالذاكرة الوطنية بالتعريف بالشخصية التاريخية البطولية للشهيد بن مهيدي عبر بوابتها الالكترونية وكذا صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار البرنامج السنوي المسطر من قبل المتحف الولائي للمجاهد والمتضمن استذكار بطولات ومسيرة شهداء ثورة التحرير المجيدة وتنظيم أيام دراسية تحسيسية وكذا ندوات تاريخية حول تاريخ حرب التحرير بمنطقة الونشريس فضلا على برمجة زيارات لفائدة الأطفال والشباب إلى معالم ثورة أول نوفمبر بالولاية, يضيف مدير المتحف محمد عاجد.