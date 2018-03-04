تدرب الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس اليوم الأحد مع فريقهما ريال مدريد الإسباني مما قد يدخل اللاعبان في حسابات الفريق للمباراة الصعبة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد غد الثلاثاء لحساب إياب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: "مودريتش وكروس تدربا بنفس قوة تدريبات الفريق", في إشارة إلى تعافي اللاعبين من الإصابة التي تعرضا لها في الفترة الماضية.

و قد أصيب اللاعبان أثناء مباراة الذهاب أمام النادي الباريسي والتي فاز فيها الريال بنتيجة (3-1) على ملعبه سانتياغو بيرنابيو في 14 فبراير الماضي.

وعانى مودريتش من إصابة عضلية, في حين أصيب كروس في الأربطة الخارجية للركبة اليسرى.