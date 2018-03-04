اكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان عدد الاساتذة الذين شاركوا في الاضراب منذ شهر يناير الماضي لم يتجاوز 27.000 من بين 465.000 موجودين على الصعيد الوطني, اي نسبة 5 بالمائة.

و صرحت الوزيرةعلى هامش ورشات تكوين لصالح مفتشي التربية الوطنية قائلة "لدينا 27.000 مؤسسة و 9 ملايين تلميذ و ازيد من 700.000 عامل و يمكنني ان اقول لكم انه منذ بداية الاضراب, هناك 27.000 استاذ فقط قاموا بالإضراب من بين 465.000 موجودين على الصعيد الوطني, اي ان نسبة اتباع الاضراب بلغت 5 بالمائة".

و اشارت الوزيرة من جهة أخرى إلى أن لقاءها بعد ظهر اليوم مع ممثلي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) سيكون فرصة للتذكير بان المدرسة "بحاجة للدعم و المرافقة و الحماية".

و الحت قائلة "الرسالة التي اوجهها لممثلي الكنابست هي ان هناك وعي على مستوى المجتمع الذي يدعوا الى حماية المدرسة", مشيدة بهذه المناسبة بقرار هذه النقابة بتوقيف الاضراب.

و في ردها على سؤال حول مراعاة جانب عدم انهاء الدروس في تحضير امتحانات نهاية السنة قالت السيدة بن غبريت ان "ما تم تنفيذه حقيقة هو ما سيؤخذ بعين الاعتبار", ملحة على ضرورة "استدراك الدروس التي لم تقدم لحد اليوم".

و قالت بن غبريت "لا يجب الحديث عن سنة بيضاء و تقديم الوضع على انه كارثي لأننا بصدد استكمال بروتوكول استدراك الدروس بالتعاون مع المفتشين".

واضحت السيدة بن غبريت انها "اعطت الحرية للمؤسسات لإيجاد حل مناسب لاستدراك الدروس".

و يجدر التذكير ان الورشات الاربعة التي زارتها الوزيرة تندرج في اطار برنامج استراتيجي لتكوين المفتشين يمتد على ثلاث سنوات.

و تتعلق الورشات بالمطالعة الممتعة و الكتابة المبدعة و الوساطة و البروتوكول في حالة وضع استثنائي و التربية المدنية.