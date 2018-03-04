أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة 94 سؤالا على الحكومة وذلك بعد أن درس 38 سؤالا كتابيا و66 آخر شفويا.

وتحفظ المكتب --حسب بيان للمجلس-- على "10 اسئلة منها 4 كتابية و6 شفوية لكون غالبيتها سبق الإجابة عنها وأخرى غير مستوفاة الشروط ومنها التي سحبت من أصحابها".

وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس "اطلع على حصيلة تقييمية للأسئلة التي حولت إلى الحكومة في الآجال القانونية بعدما درست من قبله بالشكل الذي يؤطر

التزاماته مع النواب".

كما اطلع المكتب على "الوضعية الحالية للنصوص القانونية على مستوى

اللجان الدائمة مسجلا دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي أعدت أيضا تقريرا تمهيديا حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتقريرا تمهيديا آخر حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية".

من جهتها انتهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني من دراسة الأحكام المتضمنة لمشروع القانون المتعلق بالصحة فيما تولت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط توزيع التقرير التمهيدي الخاص بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشي وكذا التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية.

وأضاف البيان أن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ستشرع في توزيع التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.

من ناحية أخرىي وافق مكتب المجلس على برنامج زيارة استعلامية تقدمت به لجنة المالية والميزانية كما درس البطاقات الفنية والتقنية ليوم برلماني حول "الصيرفة الاسلامية.. واقع وأفاق" واطلع على التحضيرات الجارية لتنظيم أيام برلمانية أخرى تتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة "مكاسب وإنجازات ورهانات المرأة الجزائرية " يوم 6 مارس الجاري وكذا يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر بتاريخ 13 مارس الحالي.