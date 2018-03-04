استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الأحد بالجزائر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر، جان فرانسوا دوفان رفقة وفد من خبراء هذه الهيئة المالية الدولية بحضور إطارات من دائرته الوزارية حيث تطرق الطرفان إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالقطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و تطرق بن مرادي خلال محادثاته مع السيد دوفان إلى الاستراتيجيات التي اعتمدتها الوزارة على الصعيدين الداخلي و الخارجي و كذا جميع التسهيلات التي يقدمها القطاع للدفع بعجلة التنمية و الرقي بالمنتوج الوطني و حماية المستهلك يضيف ذات المصدر.كما أكد الوزير خلال ذات اللقاء توفير مناخ ايجابي و تسهيلات إدارية للمستثمرين الجزائريين و الأجانب على حد سواء.

و من جانبه، أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر ، عن ارتياحه بخصوص كل المعطيات و الشروحات التي تلقاها من طرف بن مرادي من أجل الرقي بقطاع التجارة، مشيرا إلى أهمية هذا الأخير في النهوض بأي اقتصاد.