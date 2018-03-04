قتل داء البوحمرون المتفشي في بعض مناطق الوادي اليوم ضحية جديدة وهو الطفل منصور جويدة البالغ من العمر سنتين من بلدية دوار الماء الحدودية مسجلا بذلك حالة الوفاة رقم 10 منذ بداية انتشار هذا الوباء الخطير في شهر فيفري الماضي دون أن تظهر معطيات صحية عن الوضعية الوبائية تشير إلى تطويق هذا الوباء والحد من امتداده.

مازالت مصالح الصحة والوقاية مصرة على تقديم 4 حالات وفاة فقط حتى الآن في أوساط المصابين بمرض البوحمرون لكونهم فارقوا الحياة في مصلحة الأمراض المعدية بمستشفيي بشير بن ناصر وبن عمر الجيلالي ، فيما لا تُدخِل في حساباتها حالات الوفاة التي تتم خارج مصالحها والتي بلغت لحد الآن 10 حالات مسجلة في بلديات قمار والرقيبة والوادي والنخلة ودوار الماء الحدودية والعقلة