أجّلت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأحد مباراة ربع نهائي كأس الجزائر بين شبيبة القبائل وإتحاد البليدة، التي كانت مقررة بعد غد الثلاثاء بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي بالجزائر العاصمة، إلى موعد لاحق تلبية لطلب إدارة الشبيبة.

وأودعت إدارة شبيبة القبائل اليوم طعنا على مستوى لجنة كأس الجزائر بمقر الإتحادية، بغرض تأجيل مباراة الكأس إلى موعد لاحق، بحجة أن الفريق يعيش بسبب مكان إجراء المباراة تحت ضغط شديد، مطالبة الإتحادية بتمكين الشبيبة تحضير مقابلتي البطولة أمام إتحاد الحراش ومولودية الجزائر على التوالي، كون الفريق يراهن أكثر على مباريات البطولة أكثر من الكأس، من أجل كسب النقاط والإبتعاد عن منطقة الخطر.

وكشف مصدر من الإتحادية بأن رئيس "الفاف" خير الدين زطشي الذي كان حاضرا خلال الإجتماع واستمع لممثلي الشبيبة، وافق على طلب تأجيل المباراة، بعدما ترك مندوبو الفريق القبائلي الإنطباع بأن الكأس لا تعتبر أولوية وبأنهم سيوافقون على أي ملعب تحدده الإتحادية لمواجهة إتحاد البليدة في ربع نهائي الكأس.

ولم يخف مصدرنا بأن الإتحادية، تعتزم برمجة مباراة شبيبة القبائل وإتحاد البليدة في ربع نهائي الكأس في تاريخ "الفيفا" ما بين 19 و 27 مارس الجاري، على اعتبار أنها الفترة الوحيدة التي تتوقف فيه البطولة مؤقتا.

وكانت الإتحادية قد دخلت في صراع مع إدارة شبيبة القبائل بعد قرار برمجة المباراة بملعب 5 جويلية 10962 الأولمبي بالجزائر العاصمة بدلا من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، بحجة أن ملعب تيزي وزو لا يتسع لـ 20 ألف متفرج على الأقل مثلما ينص عليه قانون كأس الجزائر، وهو قرار أثار غضب مسؤولي الشبيبة ودفع رئيس النادي شريف ملال إلى الإعلان، أمس، بأن فريقه سيقاطع المباراة، مشيرا بأن ملعب أول نوفمبر يتسع لأكثر من 20 ألف متفرّج.