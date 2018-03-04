وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين.



واستقبل السيسي على أرض المطار الأمير محمد بن سلمان، الذي اختار القاهرة المحطة الأولى في أول جولة خارجية يقوم بها منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي.



وقال بيان للديوان الملكي السعودي إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من السيسي، مضيفا أن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس المصري وعدد من المسؤولين في حكومته "لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وسيتوجه ولي العهد السعودي، في السابع من مارس الجاري، إلى بريطانيا. وفي وقت لاحق هذا الشهر يبدأ زيارة للولايات المتحدة.



وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الزيارة "نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في ضوء توفر الإرادة السياسية والزيادة المتوقعة في معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة".



