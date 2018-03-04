تمكنت، فرقة حماية الأحداث للشرطة القضائية بأمن دائرة عين بسام، من حل قضية الاعتداء التي تعرضت له قاصر من بلدية عين بسام الاسبوع الماضي من خلال إيداع المتهم رهن الحبس الذي نفذ جريمته .

القضية التي تمكنت مصالح الامن من حل خيوطها جاءت على إثر شكوى تقدم بها أهل الضحية وهي فتاة لم تبلغ من العمر 10 سنوات وجهت للجاني تهمة إبعاد قاصر والإعتداء عليها جنسيا ضد طفل فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، أين كان يترصد بها حين الولوج له للمحل التجاري الواقع بوسط المدينة ، حيث تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بعد استكمال كامل الأبحاث و التحريات بشأنه، الجاني الذي انكر كل التهم الموجهة له في القضية، كذبه التحقيق ، ليتبين أنه متورط في القضية بإستغلال المحل للمارسة الفعل المخل بالحياء على قاصرة من خلال محضر الطبيب النفسي و الشرعي الذي يثبت حقيقة وقوع الاحداث، ، ليتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام الذي التمس في حقه المؤبد ليتم إيداعه رهن الحبس عن تهمة إبعاد و تحويل قاصرة و ممارسة الفعل المخل بالحياء، في انتظارصدور الجكم النهائي.