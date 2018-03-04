استندت مديرة الأشغال العمومية لولاية سوق أهراس، في دعواها لمتابعة الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال قضائيا، بتهمة التزوير واستعمال المزور، للعدد الكبير للمنخرطين في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة البالغ عددهم 56 من بين 76 عاملا.



المديرة لم تكتف بالطعن في محضر تنصيب الفرع بحجة عقد جمعية عامة وهمية فحسب، بل اتهمت الأعضاء بانتحال صفة برّأتهم منها المحكمة مؤخرا. الغريب في الأمر، أن هذه الأخيرة بقيت تحافظ على النفس الطوال في صراعها مع نقابة سيدي السعيد رغم مرور 5 سنوات، إذ لا زالت ترفض مجرد الحديث عنها.