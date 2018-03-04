سرّب طاقم طبي فيديو عن واقعة غريبة عاشتها مصلحة “جراحة الأعصاب” بمستشفى الشهيد ترابي بوجمعة (المشهور بـ240 سرير)، وتتعلق بانقطاع التيار الكهربائي أثناء إجراء العملية الجراحية لسيدة، لم يتسن لـ”الخبر” معرفة نوع المرض الذي كانت تجري لسببه هذه العملية.

وأحدث الفيديو الذي تم تداوله بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستنفار في إدارة المستشفى ومديرية الصحة بولاية بشار، خاصة بعد أن تأكد للجميع أن هذه الواقعة الخطيرة وقع مسرح أحداثها بمستشفى الشهيد ترابي بوجمعة، أكبر مستشفى بالولاية ويقع بعاصمة الولاية، ويعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بتسييره عجزت عن حلها حتى وزارة الصحة، فضلا على أن العملية توصف بأنها حساسة كونها تتعلق بالأعصاب، ومع هذا نجح الطاقم الطبي في الاستعانة بأضواء الهواتف الجوالة لإتمام العملية. وكشف مصدر مسؤول لـ”الخبر” أن إدارة المستشفى بدل أن تحقق في انقطاع التيار الكهربائي فجأة والذي استمر، حسب ذات المصدر 15 دقيقة، سارعت إلى التحقيق فيمن وراء تسريب هذا الفيديو.



