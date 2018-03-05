ستستلم الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية هذا الإثنين القطار الثالث من نوع كوراديا، وهو قطار مخصص للخطوط الطويلة متعدد الأنماط مصنع من طرف "شركة آلستوم"، حسبما أفاد به أمس الأحد المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله.

وأفاد بن جاب الله خلال اختتام أشغال الملتقى الدولي لإعادة تأهيل العتاد القديم في قطاع السكك الحديدية المنظم من طرف هذه المؤسسة العمومية مع الاتحاد الدولي لعمال السكك الحديدية فرع منطقة إفريقيا، قائلا"تم استقبال القطار الثالث كوراديا أمس الأحد بميناء الجزائر وسيتم استلامه من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الإثنين".

ولم يحدد ذات المسؤول الخط الذي سيتم تغطيته بهذا القطار الجديد مفيدا أنه: "علينا إجراء الاختبارات الفنية أولا وسنقرر بعد ذلك".

وذكر المدير العام أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى غاية اليوم قد استقبلت قطارين من نوع "كوراديا" من ضمن 17 قطارا مبرمجا للاستلام خلال السنة الجارية.

وكانت الشركة قد وضعت الجمعة الماضي القطار الأول من نوع "كوراديا" قيد الاستغلال التجاري ، والذي يربط الجزائر بوهران ، بالإضافة إلى افتتاح المحطة الجديدة للنقل بالسكك الحديدية "آغا"، التي تم إعادة تهيئتها للعمل على الخطوط الطويلة حيث سيتم تغطية خدماتها بقطارات من نوع كوراديا.