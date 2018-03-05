أعلنت السلطات السودانية عن تحرير 177 أجنبيا كانت تحتجزهم عصابة تنشط في مجال تهريب البشر بضاحية شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) عن مدير شرطة ولاية الخرطوم حقوقي إبراهيم عبد الرحيم قوله إن "قوة مشتركة من الاحتياطي المركزي وإدارة الطوارئ والعمليات والمباحث وشرطة المحلية تشكلت لمداهمة المنطقة ألقت القبض على المتهم الرئيسي".

وأضاف أن "القوة تمكنت من تحرير الأجانب الذين تم إخفائهم داخل 6 منازل وضبط عربة كان يستخدمها المتهم في عملياته" موضحا أن الضحايا تم إخفاؤهم لأكثر من 21 يوما بمنطقة "علوان" بضاحية شرق العاصمة الخرطوم.

ويشهد السودان تزايدا في نشاط مجموعات منظمة تعمل في مجال الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وتقول الخرطوم إن تنسيقا على مستوى عال يتم بينها وبين دول إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي ومصر وليبيا وتونس من إفريقيا، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا لمواجهة الظاهرة.

وتعهدت دول أوروبية بدعم جهود السودان في مكافحة نشاط الاتجار بالبشر بعد أن طلبت الخرطوم دعما لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود.