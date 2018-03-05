استقبلت الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهراء شرفي أمس الأحد، بالجزائر نائب وزير الطاقة و الثروات المعدنية الإندونيسي اركاندرا طاهر حيث تناول الطرفان التعاون الثنائي في مجال الطاقة و خصوصا بحث إمكانية تزويد إندونيسيا بالبترول الجزائري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة و خلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون بين الجزائر وإندونيسيا في مجال المحروقات واصفين إياها بـ " الممتازة ".

و بهذه المناسبة دعت شرفي الجانب الإندونيسي إلى دعم و تعزيز هذه العلاقات أكثر و توسيعها إلى مجالات أخرى .

و تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى العديد من جوانب التعاون المشترك بين البلدين و خصوصا بحث إمكانية تموين إندونيسيا بالنفط الجزائري و الشراكة في مجال المحروقات و تحويلها و تسويقها و كذا التعاون في مجال التكوين.