تعهد الدولي الجزائري مهدي عبيد بالعودة "قريبا" إلى الميادين على الرغم من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف خلال مباراة ناديه ديجون أمام مضيفه سانت إيتيان (2-2) يوم السبت برسم الجولة 28 من البطولة الفرنسية الأولى لكرة القدم.

وشكر عبيد جماهير فريقه عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "شكرا للجميع على دعمهم، يوجد في الحياة أمور أكثر قسوة، سأعود بقوة، سنلتقي على الميادين قريبا".

من جهته، أفاد الموقع الرسمي لنادي ديجون، استنادا إلى ما كشفت عنه الفحوصات الطبية، عن وجود خلل بين عظمة الكتف العلوية مع العظمة الجانبية، وهي الإصابة التي اضطرته إلى مغادرة أرضية الميدان بعد مرور 16 دقيقة من البداية ويتم استبداله بزميله بالمون.

وسيتم الكشف عن مدة غياب لاعب خط الوسط بحر الأسبوع الجاري، حيث سيخضع لكشف مدقق حول حالة كتفه، للتعرف عن مدة غيابه عن الميادين.

وتأتي هذه الإصابة قبل أسبوعين عن التربص التحضيري الذي يخوضه الخضر، بسيدي موسى، تحسبا للقاءين الوديين أمام كل من تنزانيا (22 مارس) بالجزائر وإيران (27 مارس) بمدينة غراز النمساوية، مما يقلص حظوظ مشاركة اللاعب السابق لناديي نيوكاستل (إنجلترا) وباناثينايكوس (اليونان) بنسبة كبيرة في هذين الموعدين.