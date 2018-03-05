قدمت مصالح الدرك الوطني، اليوم، في ندوة صحفية بالعاصمة، حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال العام الفارط.

العقيد محمد تريكي، مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني، أشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 10505 حادث مرور، تسببت في مقتل 2913 شخصا بتراجع قدر بـ 11.89 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، كما تم إحصاء إصابة 18175 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

ولفت المتحدث أن 42 بالمائة من المتسببين في حوادث المرور حائزون على رخصة السياقة منذ أقل من سنتين، في حين أن من يملكون رخصة القيادة منذ أكثر من عشر سنوات تسببوا في 5 بالمائة من الحوادث المرور.

والنقطة الأخرى التي ركز عليها ممثل قيادة الدرك الوطني، أن أغلب السيارات المتورطة في الحوادث يعود دخولها حيز الخدمة منذ 2014 .