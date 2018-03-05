تم كشف وتدمير، (31) قنبلة تقليدية الصنع في ولاية البويرة، في حين تم بتيزي وزو، وباتنة، أربعة تدمير (04) مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية، بالإضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان اليوم الإثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بالبويرة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 مارس 2018، (31) قنبلة تقليدية الصنع، في حين دمرت مفارز أخرى بكل من تيزي وزو وباتنة، أربعة (04) مخابئ للإرهابيين تحوي مواد غذائية، بالإضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة".

وأضاف المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود ببرج باجي مختار6، ثمانية (08) مهربين بحوزتهم (03) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط و(800) لتر من الوقود، في حين ضبطت مفرزة أخرى بغرداية، تسعة (09) كيلوغرامات من الكيف المعالج. كما تم توقيف (24) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ب تلمسان وورقلة وعين قزام"