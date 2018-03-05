قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مساعدا "ثالثا" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري مفاوضات مع الشرطة الإسرائيلية لتقديم شهادة ضده في قضايا فساد.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن مساعد نتنياهو، نير حيفتس، يجري مفاوضات مع الشرطة لاعتباره شاهد حق عام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000".

ويشتبه برئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القضية بتقديم امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات "بيزك" المملوكة لشاؤول ألوفيتش بمقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته سارة في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت حيفتس مؤخرا، وحققت معه بشبهة تلقي الرشوة وعرقلة العدالة في الملف 4000، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة:" إذا تم توقيع الاتفاق سيصبح حيفتس ثالث مقرب من نتنياهو ينقلب ضده في قضايا الفساد الجارية".