أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي رسميا عن تمديد عقد الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي لمدة ثلاثة أعوام لينتهي في عام 2021.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .

وقدم خالد الدبل رئيس النادي الشكر لرئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي عبد الرحمن الراشد على مساهمته في تجديد عقد اللاعب .

وشارك مبولحي منذ انضمامه للاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ، في 6 مباريات في الدوري ، فاز الفريق في 4 منها وتعادل في اثنتان وكان آخرها الفوز في الجولة الماضية على أُحد بنتيجة 3-2 .