تمكنت عناصر الشرطة لولاية غليزان، نهاية الاسبوع المنصرم من توقيف شخص يبيع مواد صيدلانية وطبية فاسدة ومنتهية الصلاحية تفوق قيمتها 20 مليون دج بمحل تجاري بعاصمة الولاية، حسبما ورد هذا الاثنين في بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وقد تمت العملية من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على إثر معلومات مفادها قيام صاحب محل تجاري وسط مدينة غليزان بحيازة مواد صيدلانية وطبية منتهية الصلاحية وعرضها للبيع بطريقة غير شرعية.

وقد عثرت الشرطة داخل المحل على كمية معتبرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل محلية الصنع وأجنبية فاسدة، وكذا أدوات طبية تقنية معروضة للجمهور دون ترخيص ودون وصفة ومخالفة لرمز النشاط التجاري ومضرة بالصحة العمومية ليتم حجز كل ما يحتويه المحل من المواد المذكورة.

كما قامت ذات المصالح بتفتيش مسكن المشتبه فيه حيث تم حجز عقاقير تستخدم في صنع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل أي بمجموع أكثر من 100 نوع من مختلف الأصناف والأحجام. وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمواد المحجوزة بأكثر من 20 مليون دج

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي وتقديم الشخص أمام العدالة عن تهم "تهريب مواد صيدلانية وأدوات طبية وتقنية مجهولة المصدر وانعدام الوسم القانوني وعلامات مقلدة بغرض البيع دون ترخيص أو وصفة وحيازة وبيع مستحضرات ومكملات غذائية دون ترخيص وانعدام الفاتورة وحيازة وعرض مستحضرات ومكملات غذائية فاسدة والإضرار والمساس بالصحة البشرية