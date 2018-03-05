تمكن عناصر أمن دائرة بني بوسعيد بولاية تلمسان، من حجز مبلغ 51.300 أورو و 1.86 مليون دج من عائدات ترويج مخدرات وقضايا إجرامية أخرى و توقيف 3 أشخاص ببلدية مغنية ، حسبما أفاد به بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي .

و ذكر ذات البيان، أن العملية قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبني بوسعيد بعد ورود معلومات تفيد بوجود سيارتين مشبوهتين إحداهما قادمة من ولاية وهران تحمل أموالا من العملة الوطنية والأجنبية.

و سمحت عملية التحري و تتبع المركبة المشبوهة من طرف ذات الأعوان بعد دخولها لتراب ولاية تلمسان بتوقيفها عندما قام صاحبها بتسليم المبلغ المذكور من الأموال لسائق مركبة أخرى كان على متنها شخصين بالقرب من مفترق طرق الجرابعة بالمخرج الغربي لبلدية مغنية وذلك خلال الفترة الليلية.

وتم توقيف الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المركبتين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 و 37 سنة و تم حجز المبلغ المذكور الذي تبين بعد التحقيق معهم أنه من عائدات ترويج المخدرات و قضايا إجرامية أخرى وأن لهم علاقة بشبكة إجرامية تنشط بدولة مجاورة مختصة في تبييض الأموال.

و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة الأربعاء المقبل بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض تبييض الأموال فيما يبقى التحقيق مفتوحا لتحديد هوية باقي عناصر الشبكة.