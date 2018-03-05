تمكنت الفرقة المتنقلة لشرطة زموري من القبض على ثلاثة متهمين في قضية ترويج المخدرات وتم حجز كلغ ونصف من المخدرات.

وحسب مديرية الأمن لبومرداس فإن القضية تمت من خلال خطة عمل ورقابة لشاب بزموريمشتبه به في ليه المخدرات وبعد تفتيشه تم العثور على 100غرام من القتل الهندي ومن خلال اعترافه تمكنت الشرطة من القبض على شريكيه الأول ببلدية كتب جنات والثاني ببلدية ذراع الميزان وتم حجز في المجموع كلغ ونصف من القنب الهندي ومبلغ مالي يقدر ب85الف دجوحسب محافظ الشرطة تواتي كريمو أكد الخير س ان المتهمين الثلاثة تم إبداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.