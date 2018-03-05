تمكنت الفرقة المتنقلة لشرطة زموري من القبض على ثلاثة متهمين في قضية ترويج المخدرات وتم حجز كلغ ونصف من المخدرات.

وحسب مديرية الأمن لبومرداس فإن القضية تمت من خلال خطة عمل ورقابة لشاب بزموري مشتبه به في ترويج المخدرات وبعد تفتيشه تم العثور على 100 غرام من القنب الهندي ومن خلال اعترافه تمكنت الشرطة من القبض على شريكيه الأول ببلدية كاب جنات والثاني ببلدية ذراع الميزان وتم حجز في المجموع كلغ ونصف من القنب الهندي ومبلغ مالي يقدر بـ 85 ألف دج، وحسب محافظ الشرطة تواتي كريمو فإن المتهمين الثلاثة تم إبداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.