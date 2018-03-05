بحث وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الاثنين, مع سفير تركيا بالجزائر محمت بوروي, سبل إقامة علاقات تعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الاتصال والإعلام, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جمع كعوان مع السفير التركي بمقر وزارة الاتصال ركز على "حاجة الطرفين إلى إقامة علاقات تعاون في مجال الاتصال والإعلام لجعلها في مستوى العلاقات التي تجمع البلدين في المجال الاقتصادي".

وفي هذا الإطار, تناول الطرفان "السبل والوسائل لتحقيق الاتفاقات بين مختلف مؤسسات الإعلام من أجل تكثيف التبادل الجزائري-التركي الذي سلم الطرفان أنه يسهم في وضع الجسور التي من شأنها أن تقرب أكثر بين الشعبين الجزائري والتركي".

وبالمناسبة, استعرض الطرفان علاقات التعاون التي تجمع البلدين وأكدا "عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وكذا الحركية التي تشهدها العلاقات في السنوات الأخيرة وهو ما توضحه الزيارة الأخيرة للرئيس أردوغان الى الجزائر".