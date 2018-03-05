اعتمد المتعامل العمومي اتصالات الجزائر سنة 2017 إستراتيجية جديدة قائمة على تطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية و التحكم في التكنولوجيا سمحت بمضاعفة رقم أعماله الذي بلغ أزيد من 6 ملايير دينار جزائري و تحقيق أرباح " قياسية تقدر "بأزيد من (1) مليار دج"ي حسبما أكده الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة أنور بن عبد الواحد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

و أوضح بن عبد الواحد في حديث مخصص لحصيلة المؤسسة أن "النتائج المسجلة خلال السنة المالية 2017 تبين تحقيق رقم أعمال يقدر ب007ر6 مليار دج مقابل 378ر3 مليار دج سنة 2016 أي ما يعادل تقريبا الضعف".

و بعد الإشارة إلى أن رقم الأعمال هذا بمثابة "أفضل سنة تجارية حققتها مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية منذ نشأتها في 2016 " قال نفس المسؤول أن مؤسسته المتخصصة في قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية الفضائية تعتزم تحقيق رقم أعمال يفوق سبع (7) مليارات دج سنة 2018".

و أعرب المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية عن ارتياحه " للأداء المتميز الذي حققته مؤسسته سنة 2017 من خلال تسجيل ربح صاف يفوق مليار (1) دج".

و أردف يقول أن "المؤسسة سجلت ناتجا صافيا للأنشطة العادية يقدر ب002ر1 مليار دج سنة 2017 مقابل 523ر10 مليون دج سنة 2016 أي زيادة تقارب 9.500 بالمائة".

و أرجع بن عبد الواحد تحقيق هذه النتائج إلى تطبيق إستراتيجية جديدة موجهة للقطاع الخاص سنة 2017 و التي سمحت لمؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية بتسجيل "نمو معتبر و أرقام قياسية مقارنة بالسنوات السابقة".

و قررت مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية التي كانت تقدم خدماتها أساسا للشركات والمؤسسات العمومية سنة 2017 استهداف القطاع الاقتصادي الخاص لاسيما الشركات المتعددة الجنسيات متمكنة بذلك في كسب زبائن جدد. و سمحت هذه الخطوة "برفع حصتها في السوق إلى 85 بالمائة سنة 2017 مقابل تقريبا 70 بالمائة سنة 2016".

و تجدر الإشارة إلى أن السوق الجزائرية للاتصالات السلكية و اللاسلكية الفضائية تعد إلى جانب مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية مؤسسات أخرى منها اثنتان (2) تشتغلان بنظام الفتحات الطرقية الصغيرة جدا و هو نظام اتصالات يوفر لا سيما الانترنيت و المحاضرة بالفيديو) و 63 مؤسسة أخرى تنشط في ميدان تسيير المركبات التي تقترح حلولا متعددة لتحديد الموقع الجغرافي للسيارة.