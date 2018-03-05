عرضت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون, اليوم الاثنين, أمام لجنة التجهيز والتنمية لمجلس الأمة, مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر, أن لجنة التجهيز والتنمية عقدت اجتماعا بمقر المجلس, برئاسة عبد القادر مولخلوة رئيس اللجنة, استمعت فيه إلى عرض قدمته فرعون حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية, وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة.

وأضاف البيان, أنه "تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده فيما بعد, نظرا للارتباطات الطارئة الوزيرة".

يذكر أن مشروع القانون قد حضي بمصادقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني, ويهدف إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين, كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة.