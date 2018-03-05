استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى, وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, ووزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.

وكان الوزير السعودي قد حل أمس الاحد بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من السيدين بدوي ولوح.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.