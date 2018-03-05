يدخل المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة لكرة القدم في تربص تحضيري من 5 إلى 8 مارس الجاري استعدادا لمباراته أمام نظيره الجزائري أواخر شهر مارس الحالي ضمن تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2019 .

وسيخوض المنتخب التونس خلال هذا التربص مقابلة وديّة مع النادي الرياضي القربي يوم الخميس المقبل بملعب قربة الذي يتوفر على ارضية عشب اصطناعي على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقد قام مدرب المنتخب التونسي محمود باشا بتوجيه الدعوة ل25 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية للمشاركة في هذا التربص.

يذكر ان المنتخب الجزائري سيستقبل نظيره التونسي في مباراة الذهاب من الدور الأول التصفوي بين 30 مارس و الفاتح أفبريل المقبل على ان تقام مباراة الإياب بتونس بين 20 و 22 ابريل . و المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة بين الجزائر و تونس يواجه غانا في الدور الثاني المقرر في ماي .

و تحسبا لمواجه تونس شرع الفريق الجزائري يوم 3 مارس الفارط في تربص بسيدي موسى بمشاركة 28 لاعبا سيستمر حتى الثامن من مارس الجاري

قائمة اللاعبين التونسيين المدعوين:

النادي الإفريقي: رامز السماعي- حسام قاطفية- ادم طاوس

الترجي الرياضي التونسي: ايوب علاقي- محمد علي بن رمضان- مؤمن رحماني -عفيف الجبالي

النجم الرياضي الساحلي: رامي القابسي- صالح الهرابي- مالك بعيو - فرج كرماني- غفران النوالي- حمزة يسري- محمد حاج محمود

النادي الرياضي الصفاقسي: مرتضى بن سعادة - أسامة بن مليكة- فراس ماكني

الملعب التونسي: عزيز يرماني

النادي الرياضي البنزرتي: إلياس الدريدي

النادي الرياضي بالمرسى: سند الخنيسي

الاتحاد الرياضي المنستيري: حكيم تقا

الشبيبة الرياضية القيروانية : عياض عبودي

النادي الرياضي بحمام الأنف: سهيل القطاري

النجم الرياضي بالمتلوي : محمد امين الاكحل

نادي راد ستار الفرنسي : إبراهيم خليفة.