أكد وزير السكن والعمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, اليوم الاثنين بأدرار على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع السكنية التي تشهد تأخرا.

وخلال تلقيه لعرض مفصل حول البرامج السكنية بأدرار في أول محطة له من الزيارة تمت الإشارة إلى وجود أكثر من 26.000 وحدة سكنية يجري انجازها في مختلف الصيغ السكنية بلغت نسبة انجازها 70 بالمائة إجمالا.

ودعا وزير القطاع إلى الشروع في توزيع السكنات العمومية الإيجازية التي بلغ قوامها 800 وحدة منتهية من الإنجاز على المستفيدين.

كما حث طمار على مرافقة وتشجيع وسائل الإنجاز المحلية والتكفل بانشغالاتها والاستماع إلى اقتراحاتها في مجال تحسين السكن وفق الخصوصية المحلية للمنطقة من أجل الاعتماد عليها كشريك فعال في تعزيز الحظيرة السكنية بالولاية.

ولدى تلقيه عرضا حول برنامج تطوير السكن ''عدل'' الذي استفادت فيه الولاية من حصة قدرها 500 وحدة يجري انجاز 430 وحدة منها, استمع الوزير إلى ممثل جمعية مكتتبي هذا البرنامج بخصوص عدم تمكينهم من دفع الشطر المالي الثاني والثالث منذ سنة 2015 بسبب ثقل الإجراءات الإدارية, حيث أكد طمار على إيفاد لجنة قريبا للمنطقة للتكفل بهذا الانشغال لتمكين المكتتبين الذين قدر عددهم ب 320 مستفيد من استكمال إجراءاتهم المتعلقة بالحصول على مساكنهم ضمن هذا البرنامج.

أما بخصوص مصير حصة 6.000 قطعة أرض ومليون دج ضمن برنامج التجزئات السكنية التي أشار إليها رئيس بلدية أدرار, فقد أكد وزير القطاع أنه "لا وجود لهذا البرنامج من الأساس ويجب مصارحة المواطنين في هذا الشأن".

وخلال هذه الزيارة, أشار عبد الوحيد طمار, إلى أن مصالح القطاع ستعمل على تعزيز حصة الولاية من برنامج السكن الريفي الذي يبقى يشكل أكثر طلبا من طرف السكان إضافة للصيغ الأخرى , منوها بضرورة العناية بالجانب الجمالي للمشاريع السكنية خاصة المساحات الخضراء إلى جانب استعمال التقنيات التي تساعد في العزل الحراري نظرا للخصوصية المناخية للمنطقة.

ويواصل وزير السكن والعمران والمدينة زيارته الميدانية التي تدوم يومين بتفقد عدد من المشاريع التابعة للقطاع على مستوى الولايتين المنتدبتين ببرج باجي مختار الحدودية وتميمون.