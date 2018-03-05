أكد نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف, اليوم الاثنين, أن وزارة الخارجية الروسية تراقب محاولات واشنطن للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ونقلت تقارير اعلامية عن ريابكوف -في اجتماع برلماني- قوله أن "المحاولات الأمريكية للتدخل في شؤننا الداخلية نشطت على وجه الخصوص خلال السنوات الأخيرة خلال حملة وانتخابات الرئيس ودوما الدولة" قائلا للمشرعين إن الإدارات المعنية الأخرى تتعامل مع القضية سويا مع وزارة الخارجية, مضيفا ان الولايات المتحدة تدخلت في الشؤون الداخلية لدول أخرى خلال العقدين الماضيين, ما تسبب في إحداث اضطرابات وانهيارات في الدول.

من جهته, صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان الولايات المتحدة لديها "تقليد غني" خاص بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول, بما في ذلك روسيا.

يذكر أن روسيا ستجري انتخاباتها الرئاسية التي تجري مرة كل ست سنوات يوم 18 مارس. وفي العام الماضي, اتهمت واشنطن بشكل متكرر موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016, ما ساعد المرشح في ذلك الوقت دونالد ترامب في هزيمة منافسته هيلاري كلينتون إلا أن الكرملين نفى هذه الاتهامات.