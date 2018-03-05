وافق فريق شبيبة القبائل اليوم الإثنين على استقبال اتحاد البليدة بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي بالعاصمة بدلا من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو برسم آخر مباراة من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر.

وأشعرت إدارة "الكناري" اليوم الاتحادية بموافقتها على إقامة المباراة بالملعب الأولمبي، بعد مرور 24 ساعة على رضوخ الاتحادية لطلب إدارة "الكناري" على تأجيل المباراة التي كانت مقررة غدا بين شبيبة القبائل واتحاد البليدة غدا الثلاثاء بملعب 5 جويلية إلى موعد لاحق، حتى يُحضّر الفريق لمباراة البطولة المقبلة أمام اتحاد الحراش يوم الجمعة المقبل.

ورغم أن "الفاف" طلبت من إدارة شبيبة القبائل موافاتها بموقفها من إقامة مباراة الكأس بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي قبل يوم الخميس، إلا أن رئيس الفريق شريف ملال قرر الحسم اليوم الإثنين، بعدما اقتنع بأنه كسب المعركة التي جمعته برئيس الاتحادية خير الدين زطشي بعدم إجراء المباراة غدا.

ومن المقرر أن تجري آخر مباراة لكأس الجزائر بين شبيبة القبائل واتحاد البليدة يوم 24 مارس الجاري.