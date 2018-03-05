بث تنظيم "داعش" صور فيديو يزعم أنها لكمين نصبه عناصره في النيجر وقتل فيه أربعة جنود أمريكيين، في أكتوبر الماضي.



ويحتوي الفيديو على صور يبدو أنها أخذت بواسطة كاميرا كانت مثبتة على خوذة أحد الجنود، وتوحي بأن الهجوم نفذه عناصر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.



وقد أثار مقتل هؤلاء الجنود جدلا في الولايات المتحدة، بعدما كشفت زوجة أحد القتلى أن الرئيس، دونالد ترامب، جعلها تبكي في مكالمة هاتفية قال فيها للمرأة "زوجك كان يعرف خطورة وظيفته".



وفند ترامب بعدها تصريحات أرملة الجندي، واصفا كلامها بأنها "ملفق".



يبدأ الشريط الدعائي بصور ثابتة لمبايعة جماعة لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.



وأفادت تقارير بانضمام هذه الفصائل إلى تنظيم الدولة الشهر الماضي، ولكن التنظيم لم يعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.



وتظهر صور الفيديو عددا من المسلحين يجرون في الصحراء، صوب الكمين، حسب قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي.



ثم يظهر الجنود متراجعين على متن مركبة بيضاء مستعملين قنابل دخان ملون للتغطية.



وبعد قطع في الشريط يظهر الجنود الأمريكيون أمام مركبة أخرى، أحدهم يسوق واثنان يمشيان على جانبي المركبة ويطلقان النار على المهاجمين فيما يبدو.



ثم يسقط أحد الجنود أرضا، ويحاول الجندي الذي يحمل كاميرا على خوذته أن يرفعه.



ويقفز السائق من المركبة للمساعدة في سحب الجندي الملقى على الأرض، ثم يهرب مع الجندي الذي يحمل الكاميرا.



ثم يسقط الجندي الذي يحمل الكاميرا أرضا، وينتهي التسجيل بالمسلحين واقفين مصوبين أسلحتهم لرأسه.