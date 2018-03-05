ألقت السلطات التركية، اليوم الاثنين، القبض على 4 عراقيين وجهت لهم اتهامات التخطيط لهجوم محكم على السفارة الأمريكية في العاصمة السياسية التركية أنقرة، حسب ما تم تداوله في مختلف الصحف المحلية والعالمية أيضا، حيث أكدت السفارة الأمريكية أنه ستغلق أبوابها أمام الجميع اليوم الاثنين بسبب التهديدات الأمنية التي تعرضت لها.

وقالت بعض المصادر الإعلامية، أنه تم اعتقال المشتبه بهم بعد مداهمة في مدينة “شمشون” على البحر الأسود شمالي تركيا، وذلك بعدما أعلنت السفارة الأمريكية حالة طوارئ لها بسبب تلقيها تهديدات خطيرة، كما قام المتحدث الرسمي باسم السفارة بتوجيهات ونصائح للرعايا الأمريكيين في المنطقة مطالبا لهم بتوخي الحذر والحرص على أمنهم خاصة عند زيارة المواقع السياحية.

وفي سياق متصل، كشفت السلطات الأمنية في مدينة أنقرة أنها ستقوم باتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة، وفتح التحقيق مع الـ4 المشتبه بهم، خاصة وأنه تم تداول العديد من التلميحات التي تشير لإمكانية حدوث هجوم عنيف على السفارة الأمريكية يستهدف بشكل مباشر الرعايا فيها لأسباب مجهولة.